Blue Avenue October 8

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
EARNEST ROY-BORN IN THE DELTA
DANI WILDE-DON'T QUIT ME, BABY
JON SPEAR BAND-HIT THE QUARTER
RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS-ANOTHER LONESOME DAY
TOMMY CASTRO-FURTHER ON DOWN THE ROAD
KIM WILSON-NO LOVE IN MY HEART
KIM WILSON-BONUS BOOGIE (EXCERPT)
AARON EARL SHORT-THE DEVIL'S BAR
STUTTERIN' JIMMY & THE GOOSEBUMPS-500 MILES
ROB LUMBARD-ON THE ROAD AGAIN
BENNY TURNER-SAME OLD BLUES
JOHNNY RAWLS-TURNING POINT
JOHN BLUES BOYD-SPOONFUL
KIM WILSON-EDGIER (EXCERPT)
6:00
HOT TAMALE & THE RED HOTS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST-NEWTON 8/30/14
LITTLE BOY FULLER-PACK IT UP AND GO
RALPH WILLIS-ELOISE
JOHN LEE HOOKER-LIKE A WOMAN
EARL KING-HAVE YOU GONE CRAZY?
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)