Blue Avenue October 1

2-fers from some of my favorite releases that came in over the summer!
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
HAMILTON LOOMIS-AIN'T WHAT IT AIN'T/SUGAR BABY
RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS-I AIN'T ALL THAT/HOT IN HERE
SONNY LANDRETH-A WORLD AWAY/THE MILKY WAY HOME
TOMMY CASTRO-ENOUGH IS ENOUGH/LOVE IS
SAVOY BROWN-THUNDER, LIGHTNING & RAIN/STANDING IN A DOORWAY
NANCY WRIGHT-GROOVING EASY (EXCERPT)
6:00
ROB LUMBARD AND FRIENDS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST, NEWTON, 9/4/16
ALABAMA MIKE w/THE NIGHTCATS-MEET ME IN THE BOTTOM
TAIL DRAGGER-I'M LEAVING YOU
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)