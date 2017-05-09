Blue Avenue May 7

This program originally aired March 5, 2017
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
SHARON LEWIS-WHY I SING THE BLUES
BIG BILL MORGANFIELD-KEEP ON LOVING ME
LAZY EYE-SHACK O' MINE
MR. SIPP-JUKE JOINT
ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND-FIND A WAY
ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND-HEAVEN'S CALLING (EXCERPT)
ELVIN BISHOP'S BIG FUN TRIO-THAT'S WHAT I'M TALKIN' ABOUT
BETH HART-FAT MAN
QUINN SULLIVAN-SOMETHING FOR ME
JACK MACK & THE HEART ATTACK HORNS-SOMETHIN' IN THE WATER
TERESA JAMES-MY GOD IS BETTER THAN YOURS
JOHNNY NICHOLAS-BLUES TIME
NANCY WRIGHT-BLUES FOR THE WESTSIDE (EXCERPT)
6:00
ROB LUMBARD-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FESTIVAL, NEWTON, 9/4/16
VALERIE WELLINGTON-A FOOL FOR YOU
DION PAYTON & 43RD ST. BAND-ALL YOURS
LIL ED & THE BLUES IMPERIALS-YOUNG THING
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)