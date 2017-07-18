Blue Avenue July 16

This show originally aired 6/4/17
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
TAJMO-DON'T LEAVE ME HERE
SELWYN BIRCHWOOD-EVEN THE SAVED NEED SAVING
JANIVA MAGNESS-I CAN TELL
KILBORN ALLEY BLUES BAND-GOING HARD
JON ZEEMAN-NOTHIN' IN THE WORLD
SAMANTHA FISH-YOU'LL NEVER CHANGE
BARRELHOUSE CHUCK-HOMAGE TO PINETOP PERKINS (EXCERPT)
CATFISH KEITH-MAMA DON'T YOU SELL IT
DOUG MAC LEOD-BAD MAGIC
REBEKAH MELDRUM-GYPSY
REV. RAVEN & THE CHAIN SMOKING ALTER BOYS-STOMPING AND SHOUTING
BILLY PRICE BAND-IT AIN'T A JUKE JOINT WITHOUT THE BLUES
6:00
SHAUN MURPHY-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, FRIENDS BLUES BLOWOUT, WATERLOO, 2/6/16
LITTLE WALTER-JUST KEEP LOVIN' HER
JOHN BRIM-DARK CLOUDS
JOHNNY SHINES-COOL DRIVER
BIG BOY SPIRES-ABOUT TO LOSE MY MIND
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)