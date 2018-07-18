Blue Avenue July 15

It's all about The Rolling Stones as a blues band!
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
BO DIDDLEY-MONA
THE ROLLING STONES-MONA
HOWLIN' WOLF-RED ROOSTER
THE ROLLING STONES-RED ROOSTER
OTIS RUSH-I CAN'T QUIT YOU BABY
THE ROLLING STONES-I CAN'T QUIT YOU, BABY
LITTLE WALTER-JUST YOUR FOOL
THE ROLLING STONES-JUST YOUR FOOL
BOB CORRITORE-SHUFF STUFF (EXCERPT)
MUDDY WATERS-I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU
THE ROLLING STONES-I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU
CHUCK BERRY-YOU CAN'T CATCH ME
THE ROLLING STONES-YOU CAN'T CATCH ME
MAGIC SAM-ALL YOUR LOVE
THE ROLLING STONES-ALL YOUR LOVE
SLIM HARPO-SHAKE YOUR HIPS
THE ROLLING STONES-SHAKE YOUR HIPS
THE ROLLING STONES-2120 S. MICHIGAN AVENUE (EXCERPT)
6:00
SOLOMAN BURKE-EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE
THE ROLLING STONES-EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE
ARTHUR ALEXANDER-YOU BETTER MOVE ON
THE ROLLING STONES-YOU BETTER MOVE ON
THE TEMPTATIONS-JUST MY IMAGINATION
THE ROLLING STONES-JUST MY IMAGINATION
EDDIE TAYLOR-RIDE 'EM ON DOWN
THE ROLLING STONES-RIDE 'EM ON DOWN
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)