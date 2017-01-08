Blue Avenue January 8

2016 "best ofs"
WILLAIM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
TERRIE ODABI-I CAN'T KEEP
JOHN BLUES BOYD-I'M SO WEAK RIGHT NOW
JOHNNY NICHOLAS-SWEET KATRINA
GONZALO BERGARA-BEEN RUNNIN'/WON'T STAY WITH YOU
BIG JON ATKINSON w/BOB CORRITORE-GOIN' BACK TO TENNESSEE
GONZALO BERGARA-DRAWBACK (EXCERPT)
FIONA BOYES-LOVE ME ALL THE WAY
THORNETTA DAVIS-THAT DON'T APPEASE ME
DEB RYDER-SWEET MARY ANNE
BOBBY RUSH-I DON'T WANT NOBODY
MIKE ZITO-WHAT'S ON YOUR MIND
JIM VINER'S INCREDIBLE B3 BAND-CHICKEN TICKIN' (EXCERPT)
6:00
DANIELLE NICOLE-HOW YOU GONNA DO ME LIKE THAT
SENA EHRHARDT-COLD COLD FEELING
CATHY HENRY-ONE OF THESE DAYS
SUGAR RAY & THE BLUETONES-GOT A GAL
THE KNICKERBOCKER ALL-STARS-I HAVE NEWS FOR YOU
VANEESE THOMAS-SAT'DAY NIGHT ON THE RIVER
WILLAIM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)