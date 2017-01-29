Blue Avenue January 29

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
RONNIE BAKER BROOKS-WHAM BAM THANK YOU SAM
BRANDON SANTINI-COME ON EVERYBODY
MARK CAMERON-DOCTOR IN THE HOUSE
SHANE JOHNSON'S BLUE TRAIN-BIG LEGGED WOMEN
BIG JON ATKINSON & BOB CORRITORE-SHE'S MY CRAZY LITTLE BABY
BOB MARGOLIN-I SHALL PREVAIL
LURRIE BELL-HOLD ME TIGHT
BIG JON ATKINSON & BOB CORRITORE-EL CENTRO (EXCERPT)
THE GOLDEN STATE LONESTAR REVUE-HERE'S MY PICTURE
SUGAR RAY & THE BLUETONES-SWEET BABY
LIL ED & THE BLUES IMPERIALS-RAINING IN PARIS
JOHN PRIMER w/BOB CORRITORE-THE CLOCK
CATHY HENRY w/RUSH CLEVELAND TRIO-MISSING YOU SO LONG
JON PRIMER w/BOB CORRITORE-HARMONICA JOYRIDE (EXCERPT)
6:00
DANIELLE NICOLE (as part of Trampled Under Foot)-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, FRIENDS BLUES BLOWOUT-WATERLOO 2/25/12
SENA EHRHARDT-LIVE & LEARN
ELVIN BISHOP'S BIG FUN TRIO-ACE IN THE HOLE
REV. BILLY C. WIRTZ-TOO OLD
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)