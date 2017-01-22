Blue Avenue January 22

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
COREY DENNISON BAND-SHAME ON ME
THORNETTA DAVIS-I GOTTA SANG THE BLUES
GUY KING-COOKIN' IN STYLE
JOHN DEL TORO RICHARDSON-I'M HER MAN
TERRIE ODABI-WHEN YOU LOVE ME
JOHN DEL TORO RICHARDSON-TENGO BLUES (EXCERPT)
RONNIE BAKER BROOKS-LONG STORY SHORT
TORONZO CANNON-WALK IT OFF
SHANE JOHNSON'S BLUE TRAIN-ON THE PROWL AGAIN
J C ANDERSON-THE JOKE
SENA EHRHARDT-BABY VALENTINE
CATHY HENRY (w/THE BLUE BAND)-BOBBY'S BLUES
NANCY WRIGHT-FUNKIN' IT UP (EXCERPT)
6:00
TRAMPLED UNDER FOOT (FEATURING DANIELLE NICOLE)-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, FRIENDS BLUES BLOWOUT, ELECTRIC PARK BALLROOM, WATERLOO 2/25/12
A C REED-I AM FED UP WITH THIS MUSIC
MUDDY WATERS-UNK IN THE FUNK
WILLIE DIXON-BRING IT ON HOME
SONNYBOY WILLIAMSON-BRING IT ON HOME
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)