Blue Avenue January 15

My birthday look back at how I became the big bluesaholic that I am today!
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
B B KING-HAPPY BIRTHDAY BLUES
THE YARDBIRDS-I'M A MAN
THE ANIMALS-I'M MAD
THE ROLLING STONES-LITTLE RED ROOSTER
THEM-BABY, PLEASE DON'T GO
BIG BROTHER & THE HOLDING COMPANY-TURTLE BLUES
GRATEFUL DEAD-MORNING DEW
BIG BROTHER & THE HOLDING COMPANY-COMBINATION OF THE TWO (EXCERPT)
10 YEARS AFTER-I'M GOIN' HOME
LED ZEPPELIN-I CAN'T QUIT YOU BABY
THE ALLMAN BROS. BAND-DON'T WANT YOU NO MORE/IT'S NOT MY CROSS TO BEAR
ERIC CLAPTON-BLUES POWER
ERIC CLAPTON-FURTHER ON UPS THE ROAD (EXCERPT)
6:00
MUDDY WATERS INTERVIEW
WILLIE DIXON INTERVIEW
THE BLUE BAND-IPR EXCLUSIVE RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST-NEWTON 9/4/16
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)