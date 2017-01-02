Blue Avenue January 1

This show originally aired 11/20/16
WILLIAN CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
SUGAR RAY & THE BLUETONES-SEEING IS BELIEVING
THE FABULOUS THUNDERBIRDS-DROWNING ON DRY LAND
DEB RYDER-NEW MECHANIC
BOBBY RUSH-CATFISH STEW
LIZ MANDEVILLE-RIVER OF BLOOD
COLIN JAMES-GOIN' DOWN
JIM VINER'S INCREDIBLE B3 BAND-CUTLASS SUPREME (EXCERPT)
BIG JON ATKINSON & BOB CORRITORE-MOJO HAND
JOHN BLUES BOYD-I AM THE REAL DEAL
THORNETTA DAVIS-I GOTTA SANG THE BLUES
DELTA III-ALL MIGHTY DOLLAR
BIG DAVE MC LEAN-YOU'LL NEED SOMEBODY ON YOUR BOND
DONALD RAY JOHNSON-YOU'RE THE ONE FOR ME
NANCY WRIGHT-BLUES FOR THE WESTSIDE (EXCERPT)
6:00
ROB LUMBARD-IPR EXCLUSIVE RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST, NEWTON 9/4/16
PROFESSOR LONGHAIR-GO TO THE MARDI GRAS
IRMA THOMAS-DON'T MESS WITH MY MAN
CHRIS KENNER-ROCKET TO THE MOON
ROBERT PARKER-ACROSS THE TRACKS
WILLIAN CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)