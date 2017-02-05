Blue Avenue February 5

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
TORONZO CANNON-THE PAIN AROUND ME
MARK CAMERON-SOMEWHERE DOWN THE LINE
HOT TAMALE & THE RED HOTS-DANGEROUS MOOD
ERIC BIBB-THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD
DOUG MAC LEOD-HOME COOKIN'
JOHN LONG-THINGS CAN'T BE DOWN ALWAYS
NANCY WRIGHT-BOOGIE FOR JL (EXCERPT)
LUTHER DICKINSON-HOW I WISH MY TRAIN WOULD COME
FIONA BOYES-STUBBORN OL' MULE
THE BLUE BAND w/CATHY HENRY-IN THE MOOD
DANIELLE NICOLE-IT AIN'T YOU
SENA EHRHARDT-DREAMIN' OR DYIN'
BOB CORRITORE-POTATO STOMP (EXCERPT)
6:00
THE CASH BOX KINGS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST, NEWTON 8/30/14
MEMPHIS MINNIE-KIDMAN BLUES
PEE WEE HUGHES-I'M A COUNTRY BOY
JOHN LEE HOOKER-WHEN MY WIFE QUIT ME
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)