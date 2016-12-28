Blue Avenue December 25

This show originally aired 10/16/16
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
DEB RYDER-GET A LITTLE STEAM UP
BOBBY RUSH-FUNK O' DE FUNK
THE FABULOUS THUNDERBIRDS-YOU'RE GONNA MISS ME
SUGAR RAY & THE BLUETONES-GOT A GAL
LIZ MANDVILLE-BLUES IS MY BOSS
LEVEE TOWN-LETTER TO MY BABY
JIM VINER'S INCREDIBLE B3 BAND-FORTY TWENTY (EXCERPT)
LIL ED & THE BLUES IMPERIALS-POOR MAN'S SONG
LURRIE BELL-ONE EYED WOMAN
OMAR COLEMAN-BORN & RAISED
THE TERRY HANCK BAND-SMILIN' THROUGH MY TEARS
FIONA BOYES-LOVE CHANGING BLUES
SOUL SEARCHERS-BONNEVILLE SPECIAL (EXCERPT)
6:00
SUMPIN' DOO-IPR EXCLUSIVE RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST, NEWTON, 8/30/14
SONNY BOY WILLIAMSON-NINETY NINE/BRING IT ON HOME
ROBERT JOHNSON-STEADY ROLLIN' MAN/THEY'RE RED HOT
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)