Blue Avenue December 24

Bob's list of Blues disc "Must Haves" for 2017
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
HARRISON KENNEDY-WHO U TELLIN'
CATFISH KEITH-JUST CAN'T KEEP FROM CRYIN'
SONNY LANDRETH-BOUND BY THE BLUES
CASEY JAMES-ALL I NEED
TOMMY CASTRO-LIVE EVERY DAY
KIM WILSON-NINETY-NINE
KIM WILSON-BONUS BOOGIE (EXCERPT)
EARNEST ROY-WHERE CAN SHE BE?
R.L. BOYCE-CHILD OF GOD
MISS FREDDYE-MISS FREDDYE'S GONNA FIX YA
DON BRYANT-I GOT TO KNOW
JOHN MC NAMARA-YOU WOULDN'T WANT TO KNOW
CHUCK BERRY-WONDERFUL WOMAN
MITCH WOODS w/JAMES COTTON-CHICAGO EXPRESS (EXCERPT)
6:00
COREY DENNISON-HEAR MY PLEA/PHONE KEEPS RINGIN'
MITCH WOODS w/MARCIA BALL-IN THE NIGHT
MITCH WOODS w/ELVIN BISHOP-SATURDAY NIGHT BOOGIE WOOGIE MAN
NORTHERN CALIFORNIA ALL-STARS WITH ALABAMA MIKE-MEET ME IN THE BOTTOM
NORTHERN CALIFORNIA ALL-STARS w/JOHN BLUES BOYD-SPOONFUL
TAJMO-DON'T LEAVE ME HERE
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS