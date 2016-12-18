Blue Avenue December 18

Checking out all the Christmas decorations along the Avenue this week!
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
ALBERT KING-SANTA CLAUS WANTS SOME LOVIN'
FREDDIE KING-CHRISTMAS TEARS
B B KING-CHRISTMAS CELEBRATION
RUFUS THOMAS-I'LL BE YOUR SANTA, BABY
CHUCK LEAVELL-EVEN SANTA GETS THE BLUES
CHUCK LEAVELL-HEY SANTA
ROOMFUL OF BLUES-I TOLD SANTA CLAUS
LLOYD GLENN-SLEIGH RIDE (EXCERPT)
JAMES ANDREWS-CHRISTMAS IN NEW ORLEANS
BIG AL CARSON-SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
NEW BIRTH BRASS BAND-SANTA'S SECOND LINE
CJ CHENIER-ZYDECO CHRISTMAS
ETTA JAMES-MERRY CHRISTMAS BABY
CHARLES BROWN-CHRISTMAS COMES BUT ONCE A YEAR
JACKSON TRIO-JINGLE BELL HOP (EXCERPT)
6:00
CAREY BELL-CHRISTMAS TRAIN
LIL ED-CHRISTMAS TIME
W C CLARKE-CHRISTMAS PARTY
COCO MONTOYA-A BLUESMAN'S CHRISTMAS
LITTLE CHARLIE & THE NIGHTCATS-IT'S CHRISTMAS TIME AGAIN
THE BLIND BOYS OF ALABAMA-TALKIN' CHRISTMAS
EDDIE C CAMPBELL-SANTA'S MESSIN' WITH THE KID
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)