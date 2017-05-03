Blue Avenue April 30

This show originally aired March 12, 2017
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
DR. DUKE TUMATOE-RIGHT NOW!
JACK MACK & THE HEART ATTACK HORNS-SERVES ME RIGHT TO SUFFER
TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS-SPIT IT OUT
MR. SIPP-GOTTA LET HER GO
LAZY EYE-POCKET THE BLACK
SEAN CHAMBERS-CUT OFF MY RIGHT ARM
NANCY WRIGHT-THERE IS SOMETHING ON YOUR MIND (EXCERPT)
PAULA RANGELL-HARMONICA GIRL
ROXY PERRY-ROAD MASTER
STACY JONES BAND-HEAVY WATER
BIG MAMA THORNTON-DOWN HOME SHAKEDOWN
BIG BILL MORGANFIELD-HELP SOMEONE
SHARON LEWIS-DON'T TRY TO JUDGE ME
LITTLE CHARLIE-GERONTOLOGY (EXCERPT)
6:00
MARQUISE KNOX-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST, NEWTON 9/4/16
SONNY TERRY & BROWNIE MC GHEE-KEY TO THE HIGHWAY
MISSISSIPPI JOHN HURT-CANDY MAN
JOHN HAMMOND-NO MONEY DOWN
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)