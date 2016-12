This Medley originally aired 10/16/16

This week's Medley was suggested by listener Jason Noble with the theme "Speaking in another language"

THE BEATLES-SIE LIEBT DICH/MICHELLE/BESEME MUCHO

JOHN LENNON-AISUMASEN

THE BEATLES-SUN KING

PAUL MC CARTNEY-OU EST LE SOLEIL

GEORGE HARRISON-MY SWEET LORD

THE BEATLES-KOM, GIB MIR DEINE HAND