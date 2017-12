This Medley originally aired 12/11/16

Merry Krimble!

RINGO STARR-COME ON CHRISTMAS, CHRISTMAS COME ON/DEAR SANTA

THE BEATLES-FAN CLUB CHRISTMAS MESSAGE 1967

PAUL MC CARTNEY-WONDERFUL CHRISTMAS TIME

THE BEATLES-FAN CLUB CHRISTMAS MESSAGE 1968

RINGO STARR-PEACE BE WITH YOU (EXCERPT)