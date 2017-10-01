Backtracks September 30

a "Classic Backtracks" with all segments culled from shows that are at least a decade old!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
ELLA MAE MORSE-HOUSE OF BLUE LIGHTS
MERRILL MOORE-HOUSE OF BLUE LIGHTS
JIMMY PRESTON-ROCK THE JOINT
BILL HALEY & THE SADDLEMEN-ROCK THE JOINT
HARD ROCK GUNTER-BIRMINGHAM BOUNCE
AMOS MILBURN-BIRMINGHAM BOUNCE
HANK PENNY-BLOODSHOT EYES
WYNONIE HARRIS-BLOODSHOT EYES
BUMPS BLACKWELL-SUMPIN' JUMPIN' (EXCERPT)
THE CARLISLES-NO HELP WANTED
THE CROWS-NO HELP WANTED
THE DOMINOES-60 MINUTE MAN
ROBERTA LEE & HARDROCK GUNTER-60 MINUTE MAN
BIG MAMA THORNTON-HOUND DOG
TOMMY DUNCAN-HOUND DOG
LARRY DARNELL-FOR YOU MY LOVE
MELVIN PRICE-FOR YOU MY LOVE
BILLY BRIGGS-ALARM CLOCK BOOGIE
BILL DARNELL-ALARM CLOCK BOOGIE
HOT BUTTER-POPCORN (EXCERPT)
3:00
STEVE MILLER BAND-MY DARK HOUR
NEIL YOUNG-THE LONER
BOB DYLAN-LAY, LADY LAY
BOZ SCAGGS-LOAN ME A DIME
KING CURTIS-WHOLE LOTTA LOVE (EXCERPT)
ERIC CLAPTON-BLUES POWER
ALLMAN BROS. BAND-DREAMS
LED ZEPPELIN-FRIENDS
SLY & THE FAMILY STONE-THANK YOU
THE JACKSON 5-I WANT YOU BACK
SANTANA-EVERYBODY'S EVERYTHING
KING CURTIS-SOUL TWIST (EXCERPT)
4:00
BADGER-WHEEL OF FORTUNE
PROCOL HARUM-SONG FOR A DREAMER
JERRY GARCIA-LATE FOR SUPPER/SPIDERGAWD/EEP HOUR
TANGERINE DREAM-PHAEDRA (EXCERPT)
THE FLOCK-CRABFOOT
COLOSSEUM-THE GRASS IS GREENER
RANDY CALIFORNIA-RAIN
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)