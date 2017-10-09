Backtracks October 7

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
THE CADETS-LET'S ROCK'N'ROLL
THE TEEN QUEENS-ROCK EVERYBODY
THE SLADES-YOU CHEATED
THE JAYOS-HONEY LOVE
THE SEARCHERS-WOW, WOW, BABY
HUELYN DUVALL-THREE MONTHS TO KILL
DANNY BOY-DON'T GO PRETTY BABY
DALE WRIGHT-THAT'S SHOW BIZ
THE JIVE-A-TONES-WILD BIRD
BOBBY DAY-THE BLUEBIRD, THE BUZZARD, & THE ORIOLE
MARVIN & JOHNNY-AIN'T THAT RIGHT
THE PENGUINS-COLD HEART
LINK WRAY-JACK THE RIPPER
VERNON GREEN & THE MEDALLIONS-59 VOLVO
DOLLY COOPER-MY MAN
ETTA JAMES-SHORTNIN' BREAD
JOE HUSTON-WE'RE GONNA ROCK AND ROLL
CHUCK BERRY-NO MONEY DOWN
CHUCK BERRY-BERRY PICKIN' (EXCERPT)
3:00
THE SEARCHERS-WHEN YOU WALK IN THE ROOM
HERMAN'S HERMITS-JUST A LITTLE BIT BETTER
THE DAVE CLARK 5-COME HOME
THE ANIMALS-BOOM BOOM
BILLY J KRAMER & THE DAKOTAS-FROM A WINDOW
PETER & GORDON-NOBODY I KNOW
DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH-HOLD TIGHT
THEM-MYSTIC EYES
THE YARDBIRDS-SHAPES OF THINGS
THE YARDBIRDS-JEFF'S BLUES (EXCERPT)
DONOVAN-HURDY GURDY MAN
SPENCER DAVIS GROUP-TIME SELLER
DENNY LAINE-SAY YOU DON'T MIND
THE MOVE-I CAN HEAR THE GRASS GROW
THE NICE-FLOWER KING OF FLYES
SHY LIMBS-REPUTATION
PROCOL HARUM-SHINE ON BRIGHTLY
GRAPEFRUIT-DEAR DELILAH
HUGH MASEKELA-GRAZIN' IN THE GRASS (EXCERPT)
4:00
GENE VINCENT-PINK THUNDERBIRD
HAYDEN THOMPSON-FAIRLANE ROCK
CHARLIE CALHOUN-WHY THE CAR DON'T GO
JAN & DEAN-BUCKET T
SONNY WALLACE-BLACK CADILLAC
BUDDY JOHNSON-A PRETTY GIRL, A CADILLAC AND SOME MONEY
JOE LIGGINS-CADILLAC BOOGIE
THE AQUATONES-SOLID GOLD CADILLAC
DOUG & THE RHUBARBS-CADILLAC CUTIE
THE COLLINS KIDS-HOT ROD
THE KNIGHTS-HOT ROD HIGH
THE DUALS-STICK SHIFT (EXCERPT)
ELLIE GRENWICH-RED CORVETTE
RONNY & THE DAYTONAS-LITTLE GTO
THE ASTRONAUTS-4-56 STINGRAY
JACKIE & THE GIANTS-FORD GT
THE ASTRONAUTS-LITTLE FORD RAGTOP
HUEY SMITH & THE CLOWNS-BEHIND THE WHEEL
LUKE MC DANIEL-THE AUTOMOBILE SONG
THE DELL VIKINGS-FLAT TIRE
CHUCK BERRY-NO PARTICULAR PLACE TO GO
THE DUALS-STICK SHIFT
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)