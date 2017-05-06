Backtracks May 6

A (NOT) Live Listener Picks show
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
THE VAUGHN BROS.-HARD TO BE
DAVE MASON-LET IT GO, LET IT FLOW
JIMI HENDRIX-THE WIND CRIES MARY
JEFF BECK-GOODBYE PORK PIE HAT
CREAM-BORN UNDER A BAD SIGN
SYD BARRETT-DOMINOES
DOC BAGBY-DUMPLINS (EXCERPT)
ERIC CLAPTON-THE CORE
BONNIE KOLOC-ROLL ME ON THE WATER
THE BYRDS-CAPTAIN SOUL
THE KINKS-LOW BUDGET
THE KINKS-20TH CENTURY MAN
KING CURTIS-WHOLE LOTTA LOVE (EXCERPT)
3:00
GRAHAM PARKER-TEMPORARY BEAUTY
J J CALE-CALL ME THE BREEZE
ROLLING STONES-2000 LIGHT YEARS FROM HOME
JETHRO TULL-BUNGLE IN THE JUNGLE
ROLLING STONES-DANDELION
DESMOND DEKKER-ISRAELITES
SLY & THE FAMILY STONE-SING A SIMPLE SONG
THE CHANTAYS-PIPELINE (EXCERPT)
J GEILS BAND-BACK TO GET YA/ICE BREAKER/HARD DRIVIN' MAN
LITTLE FEAT-ROCK & ROLL DOCTOR
SAVOY BROWN-TELL MAMA
TOMMY JAMES & THE SHONDELLS-CRYSTALL BLUE PERSUASION
HOT BUTTER-POPCORN (EXCERPT)
4:00
YES-CLOSE TO THE EDGE
ALICE COOPER-ELECTED
JOHNNY BOND-HOT ROD LINCOLN
THE UPSETTERS-JAYWALKING (EXCERPT)
WARREN ZEVON-JUNGLE WORK
JEFFERSON AIRPLANE-THE BALLAD OF YOU, ME AND POONEIL
POCO-YOU BETTER THINK TWICE
BONNIE BRAMLETT-ONCOMING TRAFFIC
JOHNNY WINTER-TOO MUCH SECONAL
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)