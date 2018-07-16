Backtracks July 14

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
GUY MITCHELL-ROCK-A-BILLY
ROSEMARY CLOONEY-THIS OL' HOUSE
RICKY NELSON-I'M WALKIN'
JIMMIE RODGERS-KISSES SWEETER THAN WINE
DON WOODY-YOU'RE BARKING UP THE WRONG TREE
EDDIE COCHRAN-THREE STEPS TO HEAVEN
CLIFF RICHARD-TRAVELIN' LIGHT
THE CRICKETS-WHEN YOU ASK ABOUT LOVE
JACKIE WILSON-REET PETITIE
THE ASTRONAUTS-BAJA (EXCERPT)
BRIAN HYLAND-SUMMER JOB
MARTHA & THE VANDELLAS-HEAT WAVE
THE DRIFTERS-UNDER THE BOARDWALK
THE BEACH BOYS-ALL SUMMER LONG
NICK GILDER-HOT CHILD IN THE CITY
BLUE CHEER-SUMMERTIME BLUES
BIG BROTHER & THE HOLDING CO-SUMMERTIME
DONNA SUMMER-HOT STUFF
THE AVERAGE WHITE BAND-PICK UP THE PIECES (EXCERPT)
3:00
MUDDY WATERS-MANNISH BOY
THE ROLLING STONES-MANNISH BOY
CHUCK BERRY-COME ON
THE ROLLING STONES-COME ON
MARVIN GAYE-HITCH HIKE
THE ROLLING STONES-HITCH HIKE
THE COASTERS-POISON IVY
THE ROLLING STONES-POISON IVY
THE ROLLING STONES-2120 S. MICHIGAN AVENUE (EXCERPT)
THE KINKS-YOU REALLY GOT ME
THE ZOMBIES-SHE'S NOT THERE
CHAD & JEREMY-YESTERDAY'S GONE
GERRY & THE PACEMAKERS-DON'T LET THE SUN CATCH YOU CRYING
THE SWINGING BLUE JEANS-THE HIPPY HIPPY SHAKE
TONY SHERIDAN & THE BEATLES-MY BONNIE
LULU-SHOUT
THE GLORIA
THE MOODY BLUES-GO NOW!
BILLY J KRAMER & THE DAKOTAS-BAD TO ME
THE TORNADOS-TELSTAR (EXCERPT)
4:00
STATUS QUO-TECHNICOLOR DREAMS
THE MOVE-OMNIBUS
SPENCER DAVIS GROUP-TIME SELLER
THE ALAN BOWN!-PENNY FOR YOUR THOUGHTS
PETER & THE WOLVES-BIRTHDAY
THE ATTACK-MR. PINNODMY'S DILEMMA
RUPERT'S PEOPLE-I CAN SHOW YOU
KING CURTIS-WHOLE LOTTA LOVE (EXCERPT)
BOB DYLAN-WHEN YOU GONNA WAKE UP
JOHN LENNON-GIMME SOME TRUTH
THE YARDBIRDS-YOU'RE A BETTER MAN THAN I
MARVIN GAYE-WHAT'S GOIN' ON
PINK FLOYD-INTERSTELLAR OVERDRIVE
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)