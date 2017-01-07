Backtracks January 7

All Elvis, All The Time! Elvis Presley's 82nd birthday is January 8.
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
ELVIS PRESLEY-I'M COUNTING ON YOU/LAWDY MISS CLAWDY/I WANT YOU, I NEED YOU, I LOVE YOU
ELVIS PRESLEY-WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
ELVIS PRESLEY-PEACE IN THE VALLEY/I NEED YOUR LOVE TONIGHT/A BIG HUNK O' LOVE
LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)
ELVIS PRESLEY-TENNESSEE WALTZ/BLOWIN' IN THE WIND/I CAN'T HELP IT IF I'M STILL IN LOVE WITH YOU
ELVIS PRESLEY-AFTER LOVING YOU/I GOT A WOMAN/TIGER MAN
ELVIS PRESLEY-WHEN MY BLUE MOON TURNS TO GOLD AGAIN/TRYING TO GET TO YOU/BABY, WHAT YOU WANT ME TO DO?
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP & BOP (EXCERPT)
3:00
ELVIS PRESLEY-BABY, LET'S PLAY HOUSE/MYSTERY TRAIN/HEARTS OF STONE
RED FOLEY-HEARTS OF STONE
BIG MAMA THORNTON-HOUND DOG
ELVIS PRESLEY-HOUND DOG/ALL SHOOK UP/STUCK LIKE GLUE
ELVIS PRESLEY-HOW GREAT THOU ART/SWING DOWN SWEET CHARIOT
THE RONDELLS-BACKBEAT #1
PAUL PETERSEN-THE WONDER OF YOU
CHARLEY BLACKWELL-THE GIRL OF MY BEST FRIEND
ELVIS PRESLEY-THE GIRL OF MY BEST FRIEND
BOB DYLAN-TOMORROW IS A LONG TIME
ELVIS PRESLEY-TOMORROW IS A LONG TIME
ELVIS PRESLEY-I GOT STUNG/A BIG HUNK O' LOVE
FAN INTERVIEWS
ELVIS PRESLEY-DON'T BE CRUEL/I GOT A LOTTA LIVIN' TO DO
CHET ATKINS-BOO BOO STICK BEAT (EXCERPT)
4:00
ELVIS PRESLEY w/THE ROYAL PHILHARMONIC-IT'S NOW OR NEVER/AMERICAN TRILOGY
ELVIS PRESLEY & MICHAEL BUBLE-FEVER
ELVIS PRESLEY-T-R-O-U-B-L-E/MOODY BLUE
COLONEL TOM PARKER INTERVIEW
ELVIS PRESLEY-WAY DOWN
RAMSEY LEWIS TRIO-THE IN CROWD (EXCERPT)
ELVIS PRESLEY-BLUE HAWAII/EARLY MORNING RAIN
STAGE BAND-ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
ELVIS PRESLEY-SEE SEE RIDER/BURNING LOVE/SOMETHING
ELVIS PRESLEY-TEDDY BEAR/TREAT ME NICE/MESS O' BLUES
ELVIS PRESLEY w/THE JORDANAIRES-I BELIEVE IN THE MAN IN THE SKY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)