Backtracks January 28

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
BARRY MC GUIRE-EVE OF DESTRUCTION
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL-WHO'LL STOP THE RAIN
THE BEACH BOYS-CATCH A WAVE
GARY US BONDS-A QUARTER TO THREE
LINK WRAY-ACE OF SPADES/RUN CHICKEN RUN
BOB SEGER-TURN THE PAGE
STRANGELOVES-I WANT CANDY
T-BONE WALKER-T-BONE JUMPS AGAIN (EXCERPT)
MOUTH & MAC NEAL-HOW DO YOU DO?
DEEP PURPLE-SMOKE ON THE WATER
HERMAN'S HERMITS-JUST A LITTLE BIT BETTER
MAMAS & PAPAS-CREEQUE ALLEY
CAPTAIN BEYOND-I CAN'T FEEL NOTHIN PT 1 & 2/AS THE MOON SPEAKS
THE VENTURES-WALK DON'T RUN (EXCERPT)
3:00
BOB DYLAN-SAD EYED LADY OF THE LOWLAND
J. GEILS BAND-WHAMMER JAMMER/HARD DRIVIN' MAN
GENESIS-FOLLOW YOU FOLLOW ME
THE TROGGS-I CAN'T CONTROL MYSELF
KING CURTIS-SOUL TWIST (EXCERPT)
MOODY BLUES-LUNCH BREAK: PEAK HOUR
THE KINKS-STRANGERS
AMAZING RHYTHM ACES-DANCING THE NIGHT AWAY
SLIM HARPO-I'M A KING BEE
DAVID LINDLEY-YOUR OLD LADY/MERCURY BLUES
THE RUMBLERS-BOSS (EXCERPT)
4:00
JOE SOUTH-DON'T IT MAKE YOU WANT TO GO HOME
RITA COOLIDGE-FEVER
HAMILTON, JOE FRANK, & REYNOLDS-DON'T PULL YOUR LOVE OUT
JOJO GUNNE-TAKE ME DOWN EASY
PAUL REVERE & THE RAIDERS-LET ME
THE FLOCK-TIRED OF WAITING
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP & BOP (EXCERPT)
THE GENTRYS-KEEP ON DANCING/EVERYBODY TO THEIR OWN KICK/MAKE UP YOUR MIND
JIM STAFFORD-WILDWOOD WEED
PHOBE SNOW-SAN FRANCISCO BAY BLUES
THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND-MAN IN THE JAR
PACIFIC GAS & ELECTRIC-MISS LUCY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)