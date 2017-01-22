Backtracks January 21

It's a LIVE Listener Picks show!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
DAN HICKS-CANNED MUSIC
THE GRATEFUL DEAD-I KNOW YOU RIDER
JAMES GANG-FUNK #49
THE MOODY BLUES-LOVELY TO SEE YOU
PAUL MC CARTNEY-I'VE HAD ENOUGH
GEORGE HARRISON-MY SWEET LORD
BADFINGER-MEANWHILE, BACK AT THE RANCH/SHOULD I SMOKE
REM-IT'S THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT
ELECTRIC PRUNES-I HAD TOO MUCH TO DREAM
JEFFERSON AIRPLANE-3/5 OF A MILE IN 10 SECONDS
BONNIE RAITT-I CAN'T MAKE YOU LOVE ME
DAVID BOWIE-IT'S HARD TO BE A SAINT IN THE CITY
HUGH MASKEKELA-GRAZIN' IN THE GRASS (EXCERPT)
3:00
PINK FLOYD-REMEMBER A DAY
PETER IVERS BAND-LORD GOD LOVE
DUKE TUMATOE-TIE YOU UP
ERIC ANDERSEN-THIRSTY BOOTS
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL-FORTUNATE SON
MAMAS & PAPAS-12:30
THE BEATLES-DON'T BOTHER ME
ELVIS PRESLEY-I'M LEFT, YOU'RE RIGHT, SHE'S GONE
ALLMAN BROS BAND-IN MEMORY OF ELIZEBETH REED
BLIND FAITH-SEA OF JOY
J GEILS BAND-GIVE IT TO ME
THE MONKEES-DAYDREAM BELIEVER
YOUNG-HOLT UNLIMITED-SOULFUL STRUT (EXCERPT)
4:00
CURTIS MAYFIELD-FREDDIE'S DEAD
DAVID BOWIE-IT AIN'T EASY
THE MOODY BLUES-THE STORY IN YOUR EYES
LEON RUSSELL-ALCATRAZ
THE EVERLY BROS-CATHY'S CLOWN
THE COASTERS-YOUNGBLOOD
JETHRO TULL-ONE WHITE DUCK
JEFFERSON AIRPLANE-THE BALLAD OF YOU & ME & POONEIL
TRAFFIC-DEAR MR. FANTASY
DEREK & THE DOMINOS-HAVE YOU EVER LOVED A WOMAN
DELBERT MC CLINTON-STANDING ON SHAKEY GROUND
MARVIN GAYE-WHAT'S GOIN' ON
THE GRATEFUL DEAD-NEW SPEEDWAY BOOGIE
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)