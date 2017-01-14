Backtracks January 14

It's my (birthday) party and I'll play what I want to!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
TOMMY SANDS-RING A DING DING
BILL HALEY & THE COMETS-I GOT A WOMAN
JERRY LEE LEWIS-IT'LL BE ME
JOHNNY OTIS-WILLIE DID THE CHA CHA
ARETHA FRANKLIN-THE HOUSE THAT JACK BUILT
THE ISLEY BROS.-IT'S YOUR THING
THE CRYAN SHAMES-SUGAR & SPICE
THE LOVIN' SPOONFUL-MONEY
THE YARDBIRDS-OVER, UNDER, SIDEWAYS, DOWN
THE YARDBIRDS-BECK'S BOOGIE (EXCERPT)
HUMAN BEINZ-TURN ON YOUR LOVE LIGHT
BOB SEGER SYSTEM-RAMBLIN' GAMBLIN' MAN
MITCH RYDER-PERSONALITY/CHANTILLY LACE
BOYCE & HART-ALICE LONG
JOHNNY BOND-10 LITTLE BOTTLES
GEORGIE FAME-THE BALLAD OF BONNIE & CLYDE
BILLY SWAN-I CAN HELP
JAN & DEAN-BATMAN
SANDY NELSON-DRUMS ARE MY BEAT (EXCERPT)
3:00
LED ZEPPELIN-RAMBLE ON
JETHRO TULL-MY GOD
THE JAMES GANG-WHITE MAN/BLACK MAN
DEEP PURPLE-HIGHWAY STAR
PAUL REVERE & THE RAIDERS-WE GOTTA ALL GET TOGETHER
LESLEY GORE-IT'S MY PARTY (EXCERPT)
MANFRED MANN'S EARTH BAND-SKY HIGH
TEN YEAR'S AFTER-ONE OF THESE DAYS
SLY & THE FAMILY STONE-THANK YOU FOR TALKIN' TO ME AMERICA
THE KINGSTON TRIO-MTA
THE SQUARES-THE OUT CROWD
ROY HEAD-JUST A LITTLE BIT
WHISTLING JACK SMITH-I WAS KAISER BILL'S BATMAN (EXCERPT)
4:00
THE AVERAGE WHITE BAND-CUT THE CAKE
THE TUNE WEAVERS-HAPPY HAPPY BIRTHDAY, BABY
THE BEATLES-BIRTHDAY
STEPPENWOLF-HAPPY BIRTHDAY
URIAH HEEP-THE MAGICIAN'S BIRTHDAY
THE ASSOCIATION-BIRTHDAY MORNING
THE PIXIES 3-BIRTHDAY PARTY
BUMP'S BLACKWELL-SUMPIN' JUMPIN' (EXCERPT)
JIMI HENDRIX-VOODOO CHILE
THE VERS-FIVE YEAR LOVE
THE BLUE BAND-TOO MANY COLD NIGHTS
THE GEAR DADDIES-SHE'S HAPPY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)