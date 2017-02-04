Backtracks February 4

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
ROBERT LUNN-YODELIN' BLUES
SONS OF THE SOIL-AUTOMATIC MAMA
MAC O'DELL & HIS ALABAMA JUBILEERS-RED BALL ROCKET TRAIN
JERRY BYRD-STEELIN' THE BLUES
EDDIE HILL-THE HOT GUITAR
LEWIS LYMON & THE TEENCHORDS-LYDIA
THE KODAKS-TEENAGER'S DREAM
THE CHANNELS-THE GIRL NEXT DOOR
JIMMY RIVERS COMBO-THE BLUE EAGLE pt. 1 (EXCERPT)
RAY CHARLES-HIT THE ROAD JACK
RICKY NELSON-TRAVELIN' MAN
THE SHADOWS-APACHE
BEAU MARKS-CLAP YOUR HANDS
SKIP & FLIP-IT WAS I
RAL DONNER-GIRL OF MY BEST FRIEND
JOHNNY BURNETTE-LITTLE BOY SAD
RON HOLDEN-LOVE YOU SO
BILLY BLAND-LET THE LITTLE GIRL DANCE
JIMMY DEAN-BIG BAD JOHN
THE VENTURES-MORGON (EXCERPT)
3:00
JOHNNY DEE-A-PLUS IN LOVE
THE MUSIC EXPLOSION-SUNSHINE GAMES
THE CYRCLE-WE HAD A GOOD THING GOIN'
THE HOLLIES-STOP STOP STOP
THE SEARCHERS-HIGH-HEEL SNEAKERS
TOMMY TUCKER-HIGH-HEEL SNEAKERS
SLY & THE FAMILY STONE-SING A SIMPLE SONG
PAUL STOOKEY-GIVE A DAMN
THE CHIPMONKS-THE ALVIN TWIST
WALTER MURPHY-A FIFTH OF BEETHOVEN
BUDDY HOLLY-RAVE ON
THE GUESS WHO-WHEN YOU TOUCH ME
PINK FLOYD-MATILDA MOTHER
DAVE EDMUNDS-FROM SMALL THINGS
PAUL BUTTERFIELD-DRIFTIN' & DRIFTIN'
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP, AND BOP
4:00
JIMI HENDRIX AND THE BAND OF GYPSIES-STOP
J J CALE-LIES
WAYLON JENNINGS-I'VE ALWAYS BEEN CRAZY
NEIL YOUNG-BAR STOOL BLUES
CHEECH & CHONG-BASKETBALL JONES
RUSH-MYSTIC RHYTHMS
BILLY PRESTON-OUTA SPACE (EXCERPT)
X-WHITE GIRL
BLASTERS-BORDER RADIO
RANK & FILE-THE CONDUCTOR WORE BLACK
DREAM SYNDICATE-TELL ME WHEN IT'S OVER
NICK LOWE-I KNEW THE BRIDE
ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS-MIRACLE MAN
NICK GRAVENITES-IT TAKES TIME
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)