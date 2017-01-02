Backtracks December 31

This show is comprised of previously aired Guest DJ segments, most from 2016, but some dating back to 2013
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
THE ALLMAN BROS.-DIMPLES
THE DOORS-LOVE ME TWO TIMES/BABY PLEASE DON'T GO/ST. JAMES INFIRMERY
SIR DOUGLAS QUINTET-MENDICINO/DYNOMITE WOMAN
THE CHAMPS-EL RANCHO ROCK (EXCERPT)
THE BEAU BRUMMELS-LAUGH LAUGH
THE SYNDICATE OF SOUND-LITTLE GIRL
THE STANDELLS-RIOT ON SUNSET STRIP
BUFFALO SPRINGFIELD-ROCK & ROLL WOMAN
LOVIN' SPOONFUL-SUMMER IN THE CITY
THE BYRDS-IT WON'T BE WRONG
JUDY HENSKE & JERRY YESTER-SNOWBLIND
QUICKSILVER MESSENGER SERVICE-DINO'S SONG
THE MOTHER'S OF INVENTION-AMERICA DRINKS AND GOES HOME
HUGH MASEKELA-GRAZING IN THE GRASS (EXCERPT)
3:00
MASON PROFFIT-2 HANGMEN
KANSAS-CAN I TELL YOU
NITTY GRITTY DIRT BAND-MR. BOJANGLES
JETHRO TULL-CROSSEYED MARY
DEEP PURPLE-SPACE TRUCKIN'
CHET ATKINS-BOO BOO STICK (EXCERPT)
WARREN ZEVON-RECONSIDER ME
TOMMY TUTONE-ANGEL SAY NO
REPLACEMENTS-ALEX CHILTON
PETE TOWNSHEND-STOP HURTING PEOPLE
BOB SEGER-BRAVE STRANGERS
KANSAS-REASON TO BELIEVE
JAMES BOOKER-GONZO (EXCERPT)
4:00
STARRY EYED AND LAUGHING-GOING DOWN
HELP YOURSELF-PAPER LEAVES
BRINSLEY SCHWARZ-THE UGLY THINGS
CHILLI WILLI-GET YOU GUAGE UP
DUCKS DELUXE-BOOGALOO BABE
THE WINKIES-DAVEY'S BLOWTORCH
KURSAAL FLYERS-GIRLS THAT DON'T EXIST
ROY BUCHANON-MULE TRAIN STOMP (EXCERPT)
BILLY NICHOLLS-HOPEWELL HELPLESS
ALAN HULL-ONE MORE BOTTLE OF WINE
ALVIN LEE & MYLON LE FAVRE-LET THEM SAY WHAT THEY WILL
RONNIE LANE & THE SLIM CHANCE BAND-THE POACHER
KEVIN WESTLAKE-ANTICIPATION
MC GINNIS/FLYNT-WHEN I'M DEAD AND GONE
GALLAGHER & LYLE-CALEDONIA STEAM PACKET CO.
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)