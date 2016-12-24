Backtracks December 24

Many "Best Of" segments and a few new for 2016 Christmas!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
BIG JOE TURNER-CHRISTMAS DATE NIGHT
DEXTER GORDON ORCH.-JINGLE JANGLE JUMP
BIG MAYBELLE-BOOGIE WOOGIE SANTA CLAUS
JOHNNY MOORE-CHRISTMAS EVE, BABY
THE CADILLACS-RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER
THE DRIFTERS-WHITE CHRISTMAS
HARMONY GRITS-SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
THE MARCELLS-MERRY TWISTMAS
THE SHELLS-IT'S A HAPPY HOLIDAY
THE JACKSON TRIO-JINGLE BELL HOP (EXCERPT)
PEARL BAILEY-5 POUND BOX OF MONEY
JOHNNY PRESTON-I WANT A ROCK & ROLL GUITAR
JACK SCOTT-THERE'S TROUBLE BREWIN'
ELVIS PRESLEY-BLUE CHRISTMAS
CARLA THOMAS-GEE WIZ IT'S CHRISTMAS
THE TEMPTATIONS-CHRISTMAS EVERY DAY
THE SUPREMES-TWINKLE TWINKLE LITTLE ME
JACKSON 5-I SAW MOMMY KISSIN' SANTA CLAUS
3:00
LITTLE EVA & DEE IRWIN-I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
THE 4 SEASONS-I SAW MOMMY KISSIN' SANTA CLAUS
JACK SCOTT-JINGLE BELL SLIDE
BOBB B SOX & THE BLUE JEANS-THE BELLS OF ST. MARY
THE CRYSTALS-SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
THE RONNETTES-SLEIGH RIDE
DARLENE LOVE-CHRISTMAS, BABY PLEASE COME HOME
THE BEATLES-FAN CLUB CHRISTMAS MESSAGE 1963
THE VENTURES-SLEIGH RIDE (EXCERPT)
ELVIS & LEANN RIMES-HERE COMES SANTA CLAUS
ELVIS & WINONA-SANTA CLAUS IS BACK IN TOWN
ELVIS PRESLEY-WINTER WONDERLAND
THE HOLLY TWINS-I WANT ELVIS FOR CHRISTMAS
DICKIE GOODMAN-SANTA & THE UNTOUCHABLES
BOBBY HELMS-CAPT. SANTA CLAUS & HIS REINDEER SPACE PATROL
LORETTA LYNN-TO HECK WITH OLD SANTA CLAUS
ART CARNEY-SANTA & THE DOODLE-LI-BOOP
BOOKER T & THE MGs-JONGLE BELLS (EXCERPT)
4:00
BAND AID-DON'T THEY KNOW IT'S CHRISTMAS
BRYAN ADAMS-CHRISTMAS TIME
THE WALLETS-TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
SHERWIN LINTON-SANTA GOT A DWI
THE EAGLES-PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS
NITTY GRITTY DIRT BAND-COLORADO CHRISTMAS
MICHAEL MARTIN MURPHY-THE COWBOY CHRISTMAS BALL
SANTO & JOHNNY-TWISTIN' BELLS (EXCERPT)
ROOT BOY SLIM-XMAS AT K-MART
SQUEEZE-CHRISTMAS DAY
3 WISE MEN-THANKS FOR CHRISTMAS
DAVID BOWIE & BING CROSBY-PEACE ON EARTH
CHRIS STAMEY GROUP-CHRISTMAS TIME
THE DICKIES-SILENT NIGHT
MARTIN MULL-SANTA FLY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)