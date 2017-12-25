Backtracks December 23

a SURPRISE Live Listener Picks show!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
DIRE STRAITS-THE BUG
LONG JOHN BALDRY-DON'T TRY TO LAY NO BOOGIE WOOGIE ON THE KING OF ROCK'N'ROLL
BOB DYLAN-LICENSE TO KILL
GENE CLARK-LADY OF THE NORTH
PRETENDERS-2000 MILES
JOJO GUNNE-TAKE ME DOWN EASY
EMERSON. LAKE AND PALMER-TANK
TOM PETTY-CHRISTMAS ALL OVER AGAIN
LINDA RONSTADT-SILVER THREADS AND GOLDEN NEEDLES
ALLMAN BROS-BLUE SKY
3:00
TOM WAITS-CHRISTMAS CARD FROM A HOOKER IN MINNEAPOLIS
ELTON JOHN-DAN DARE
THE LEFT BANKE-EVENING GOWN
JOHNNY RIVERS-ROCKIN' PNEUMONIA
TRAFFIC-SHANGHI NOODLE FACTORY
JIMI HENDRIX-THE WIND CRIES MARY
MAMAS & PAPAS-CALIFORNIA DREAMING
DARLENE LOVE-CHRISTMAS (BABY PLEASE COME HOME)
JACKSON BROWNE-RUNNING ON EMPTY
GRATEFUL DEAD-STELLA BLUE
FRANK ZAPPA-DON'T EAT THE YELLOW SNOW
THE WAITRESSES-CHRISTMAS WRAPPING
BEBOP DELUXE-SURREAL EASTATE
THE VENTURES-SLEIGH RIDE (EXCERPT)
4:00
BAD COMPANY-SILVER, BLUE AND GOLD
BLOOMFIELD/HAMMOND/DR. JOHN-SHO' 'BOUT TO DRIVE ME WILD
DAVID BOWIE-KNOCK ON WOOD
VAN MORRISON-SATISFIED
JETHRO TULL-A CHRISTMAS SONG
SUZI QUATRO-STUMBLIN' IN
BIG BROTHER & HOLDING CO.-PIECE OF MY HEART
BOOMTOWN RATS-UP ALL NIGHT
CAT STEVENS-IF YOU WANT TO SING OUT
DEEP PURPLE-KENTUCKY WOMAN
SLADE-MERRY XMAS EVERYBODY
PAUL REVERE & THE RAIDERS-MACY'S WINDOW
THE BAND-WS WALCOTT MEDICINE SHOW
THE SEARCHERS-LOVE POTION #9
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)