Backtracks December 17

Today's show is a reprise of segments from three previously aired shows!
From 9/19/15:
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
LARRY WILLIAMS-HIGH SCHOOL DANCE
CLIFF RICHARD-WORKING AFTER SCHOOL
HUELYN DUVALL-TEEN QUEEN
EDDIE COCHRAN-C'MON EVERYBODY
BOBBY RYDELL-SWINGIN' SCHOOL
DEE CLARK-HEY LITTLE GIRL
CHUCK BERRY-ALMOST GROWN
THE KNOCKOUTS-RIOT IN ROOM 3C
BOBBY NELSON QUARTET-ZAPP
RUSTY ISABEL-FIREWATER
PHIL UPCHURCH COMBO-YOU CAN'T SIT DOWN
LINK WRAY-TIJUANA (EXCERPT)
MARVIN GAYE-I'LL BE DOGGONE
SMOKEY ROBINSON & THE MIRACLES-I SECOND THAT EMOTION
THE UNDISPUTED TRUTH-SMILING FACES SOMETIMES
4 TOPS-BERNADETTE
JERRY BUTLER-ONLY THE STRONG SURVIVE
JOHNNY CASH-I WALK THE LINE
ROY ORBISON-ONLY THE LONELY/OH PRETTY WOMAN
WAYLON JENNINGS-BROWN EYED HANDSOME MAN
THE RAMRODS-RIDERS IN THE SKY (EXCERPT)
3:00 From 4/4/15
STEVE STILLS & AL KOOPER-IT TAKES A LOT TO LAUGH, IT TAKES A TRAIN TO CRY
MANFRED MANN-THE MIGHTY QUINN
THE BAND-DON'T YA TELL HENRY
JERRY LEE LEWIS-RITA MAE
FLYING BURRITTO BROS.-TO RAMONA
RONNIE HAWKINS-ONE MORE NIGHT
GRASSROOTS-BALLAD OF A THIN MAN
SIMON & GARFUNKEL-THE TIMES THEY ARE A CHANGIN'
LEON RUSSELL-MASTERS OF WAR
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP, & BOP
STEVE GIBBONS BAND-WATCHING THE RIVER FLOW
RICHIE HAVENS-MAGGIES FARM
FAIRPORT CONVENTION-OPEN THE DOOR RICHARD
THE GRATEFUL DEAD-IT'S ALL OVER NOW, BABY BLUE
MARIANNE FAITHFUL-I'LL KEEP IT WITH MINE
THE BOX TOPS-I SHALL BE RELEASED
THE VIRTUES-GUITAR BOOGIE SHUFFLE (EXCERPT)
4:00 From 2/27/16