Backtracks April 29

Guest DJ DAY!
Guest #1 is Fritz The Farmer from Dumont (Fritz Groszkruger)
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
FRANK ZAPPA & THE MOTHERS OF INVENTION-CALLING ALL VEGETABLES
THE ROLLING STONES-WALK THE DOG
IAN WHITCOMB-YOU TURN ME ON
ALBERT KING-PERSONAL MANAGER
BILLY STEWART-SUMMERTIME
TEEN BEATS-CALIFF BOOGIE (EXCERPT)
IKE & TINA TURNER-BETCHA CAN'T KISS ME
CHARLIE MUSSELWHITE-BABY WILL YOU PLEASE HELP ME
JOHNNY WINTER-TRIBUTE TO MUDDY
RY COODER-TAMP 'EM UP SOLID
MOSE ALLISON-SEVENTH SON
JOHN PRINE-ILLEGAL SMILE
THE FRANTICS-STRAIGHT FLUSH (EXCERPT)
3:00-Guest DJ #2 is Scott Ourth
DEREK & THE DOMINOS-ANYDAY
FOGHAT-DRIVIN' WHEEL
STEVIE RAY VAUGHN-SLIP SLIDIN' SLIM
STEELY DAN-PEARL OF THE QUARTER
JOE WALSH-DAYS GONE BY
SANDY NELSON-LET THERE BE DRUMS (EXCERPT)
LITTLE FEAT-DIXIE CHICKEN (LIVE)
BOB SEGER-SUNBURST
LONG JOHN BALDRY-FLYING
FREE-LITTLE BIT OF LOVE
DUANE EDDY-REBEL ROUSER (EXCERPT)
4:00 Guest DJ #3 is Karen McFarland
CHUCK BERRY-PROMISED LAND
J. GEILS BAND-HARD DRIVIN' MAN
BILLY PRICE & THE KEYSTONE RHYTHM BAND-HAD IT ALL THE TIME
OTIS CLAY-TRYING TO LIVE MY LIFE WITHOUT YOU
ROBERT JUNIOR PARKER-NEXT TIME YOU SEE ME
DAVE EDMUNDS-I KNEW THE BRIDE
RICHARD THOMPSON-TEAR STAINED LETTER
RANDY NEWMAN-GUILTY
JR. WALKER-CLEO'S MOOD (EXCERPT)
VAN MORRISON-CALL ME UP IN DREAMLAND
THE ROLLING STONES-OUT OF TIME
MOBY GRAPE-INDIFFERENCE
BO RAMSEY-LONG LONG TIME
EVAN JOHNS-MY BABY, SHE LEFT ME
DANNY GATTON-TRUCK DRIVING ROMANCE
EVAN JOHNS-THE PAIN OF LOVE
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)